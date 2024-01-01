Добрый день! Меня зовут Ильнур.

Я являюсь руководителем бригады по установке натяжных потолков в Казани «Потолки от Ильнура»‎. На заказы езжу сам со своей бригадой монтажников, не являюсь посредником, поэтому нам удается держать низкие цены.

При замере стараюсь объяснить все тонкости работы: откуда берутся цены на определенные работы, какие нюансы могут случиться. К каждому клиенту подхожу индивидуально - слушаю их желания, говорю свои предложения, показываю как должно быть по стандарту и потом уже приходим к общему решению.

Наши работы можете посмотреть чуть ниже на сайте, а также на моем канале в Ютубе. Всегда рад ответить на любые ваши вопросы, поэтому звоните мне или заказывайте обратный звонок.