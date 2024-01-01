Кажется, что все компании по натяжным потолкам в Казани одинаковые. На самом деле, за рекламными ухищрениями с низкими ценами за мистический 1 м² прячется много подводных камней. Самая частая — занижение ценника, без указания стоимости профиля и монтажных работ.
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На деле: *цена только за дешевое полотно, без профиля и монтажных работ.
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На деле: *обычная маркетинговая уловка, для того чтобы получить заявку.
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На деле: *стоимость без учёта профиля по периметру. Только плёнка и натяжка полотна.
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На деле: *это не монтажные работы, а гарантия производителя плёнки.