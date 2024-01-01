Давайте знакомиться?

Добрый день! Меня зовут Ильнур.

Я являюсь руководителем бригады по установке натяжных потолков в Казани «Потолки от Ильнура»‎. На заказы езжу сам со своей бригадой монтажников, не являюсь посредником, поэтому нам удается держать низкие цены.

При замере стараюсь объяснить все тонкости работы: откуда берутся цены на определенные работы, какие нюансы могут случиться. К каждому клиенту подхожу индивидуально - слушаю их желания, говорю свои предложения, показываю как должно быть по стандарту и потом уже приходим к общему решению.

Наши работы можете посмотреть чуть ниже на сайте, а также на моем канале в Ютубе. Всегда рад ответить на любые ваши вопросы, поэтому звоните мне или заказывайте обратный звонок.

Реальные отзывы клиентов о нашей работе

Тут выложено лишь немного отзывов о нашей работе по установке натяжных потолков. Оригиналы этих отзывов, а также другие отзывы можете посмотреть на моем аккаунте в Авито по ссылке чуть ниже. Там же Вы сами можете оставить отзыв о наших услугах.

Софья Манеева

Очень благодарна ребятам за проделанную работу ☀️потолок очень качественно облагородили, рекомендую на все 💯

Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура»
Булат

Всё отлично, позвонил договорился на замер, и через день уже все установили, рекомендую. Быстро, качественно, недорого 👍

Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура»
Ризатдинов Наиль

Ильнар, огромное спасибо за сотрудничество. Все качественно и в оговоренные сроки. Качество на высшем уровне. Всем рекомендую.

Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура»
Ольга

Все отлично, помог нам исправить порез на потолке, который нам оставили предыдущие горе ремонтники квартиры.

Теперь потолок у нас целый 👍

Фото ДО и ПОСЛЕ прикрепила к отзыву

Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура»
Альбина

выполнили всё хорошо, довольна

Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура»
Александра

Очень понравился исполнитель. От замера до нового потолка меньше суток. Все быстро, профессионально. Обязательно будем рекомендовать Вас. Ильнар, спасибо Вам огромное, Вы настоящий мастер своего дела!

Отзыв о компании «Потолки от Ильнура» Отзыв о компании «Потолки от Ильнура»
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Этапы заказа навесного потолка у нас

  • Заявка Оставляете заявку на обратный звонок на сайте, либо звоните по номеру телефона: +7 (987) 279-78-91
  • Выезд замерщика Выезд по Казани в день заявки (если заявка была не поздно). Также выезжаем в пригород.
  • Подбор материала и цвета Подвесные потолки из Китая, Германии и Бельгии. Любой цвет.
  • Заключение договора Составление договора, по которому будет действовать гарантия
  • Производство потолка Изготовление подвесного потолка по Вашему заказу
  • Установка потолка Монтаж потолка в течение 24 часов после заказа

Качественные материалы и комплектующие

Используем в работе проверенные временем решения, которые гарантируют качество и надёжность потолочной конструкции. Гарантия на установку - 2 года по договору, на материал и комплектующие - 15 лет. Все материалы и комплектующие сертифицированы. Мы можем продемонстрировать любой сертификат качества.

Descor
Descor
MSD
MSD
Teqtum
Teqtum
Clipso
Clipso
Kraab
Kraab
Bauf
Bauf

Мы стараемся сделать свой сервис удобным, качественным и доступным для всех

Честный сервис

Мы принципиально не прибегаем к ухищрениям и обману. Также пишем окончательные цены уже на сайте

Большой выбор

Можете выбрать натяжной потолок под любые требования и запросы

Гарантия

Гарантия на полотно - 15 лет, а на установку - 2 года

Низкие цены

Сотрудничество без посредников обеспечивают максимально низкие цены

Многолетний опыт

Мой опыт - более 5 лет, опыт помощников - от 4 до 10 лет

Быстрая установка

Устанавливаем натяжные потолки за 1 день и не оставляем после себя мусор

Недостоверная реклама натяжных потолков

Недостоверная реклама натяжных потолков

Кажется, что все компании по натяжным потолкам в Казани одинаковые. На самом деле, за рекламными ухищрениями с низкими ценами за мистический 1 м² прячется много подводных камней. Самая частая — занижение ценника, без указания стоимости профиля и монтажных работ.

  1. РЕКЛАМА: Натяжные потолки от 149 ₽/м2*
    На деле: *цена только за дешевое полотно, без профиля и монтажных работ.
  2. РЕКЛАМА: Скидки на натяжные потолки 44%*
    На деле: *обычная маркетинговая уловка, для того чтобы получить заявку.
  3. РЕКЛАМА: Материал с установкой 420 ₽/м2*
    На деле: *стоимость без учёта профиля по периметру. Только плёнка и натяжка полотна.
  4. РЕКЛАМА: Гарантия 15 лет на потолки*
    На деле: *это не монтажные работы, а гарантия производителя плёнки.

Не попадитесь на мошенников!

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Натяжные потолки - помощь в выборе

Классическая отделка потолков – это устаревший метод. Улучшенными эксплуатационными свойствами характеризуются натяжные потолки. Они красивые, ровные и безопасные. При нагревании не выделяют опасных веществ, не боятся механического воздействия и уместно подчеркивают интерьер любого помещения. Наконец, монтировать их довольно просто, достаточно выбрать тип потолка и довериться нам. Разнообразие натяжных потолков позволяет подобрать вариант, который в точности удовлетворяет запросам клиента.

Глянцевые натяжные потолки

Способны зрительно расширять пространство, отлично отражают свет. В небольших помещениях, использование глянца не только визуально увеличит комнату, но и добавит немного света. Глянцевые ПВХ потолки отлично подходят для любых помещений. Единственная их особенность – температурный режим. При высокой температуре способны провисать.

Преимущества:

  • Простота в процессе установки.
  • Защита от затопления.
  • Визуальное увеличение пространства.
  • Улучшение освещенности помещения.

Есть и недостатки, в частности: выделение опасных веществ при нагревании, невозможность выдержать механическое воздействие, блики, невозможность комбинации с другими вариантами. Заказать монтаж потолка можно у нас!

Сатиновые натяжные потолки

По своим свойствам являются чем-то средним между матовым и глянцевым потолком. Характеризуются перламутровым блеском, а оттенок может варьироваться в зависимости от света в комнате.

Преимущества сатиновых натяжных потолков:

  • Насыщенный глубокий оттенок.
  • Отличные эксплуатационные свойства.
  • Универсальность.
  • Удобство в процессе установки.

Однако, при желании получить сатиновое полотно с рисунком могут возникнуть трудности. Купить сатиновый потолок с монтажем под ключ можно у нас.

Тканевый натяжной потолок

Прочное и привлекательное, может выпускаться в ряде постельных оттенков. Легко комбинируется с другими вариантами.

Преимущества тканевого натяжного потолка:

  • Экологическая безопасность.
  • Простой процесс монтажа (без предварительного нагрева).
  • Длительный срок службы.
  • Хорошая звукоизоляция.

Тканевое полотно – дорогостоящий вариант, но оно того стоит.

Получить консультацию по натяжным потолкам в Казани можно по нашему телефону. Мы поможем подобрать вариант, который в точности соответствует запросу клиента.

Матовые натяжные потолки

Выглядят просто, при этом подчеркивают особенность каждого помещения. Выглядят как оштукатуренная поверхность. Подходят для классического интерьера, не создают блики, не привлекают внимание. Часто используются для квартир и офисных помещений.

Преимущества матовых натяжных потолков:

  • Простой процесс установки.
  • Бюджетный вариант.
  • Защита от затопления.
  • Универсальность.

Матовая пленка – это классика. Для любителей роскоши и яркости, может показаться чем-то обыденным и неинтересным. А в случае неправильного монтажа, ее легко повредить. Заказывайте установку навесного потолка по Казани у нас!

Текстурное полотно

Отличный вариант для квартиры или дома. За счет повышенной плотности изделие сложно повредить.

Преимущества текстурного полотна:

  • Привлекательный внешний вид.
  • Уместно сочетается с другими комбинациями.
  • Прочность.

Установка непростая, но при использовании специального оборудования и действующей технологии, задача упрощается. Мы поможем Вам с недорогой установкой подвесного потолка!

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